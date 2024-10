Vittorio Corona: un futurista a Frosinone

Nell’ambito della rassegna dedicata all’arte visiva contemporanea con la direzione artistica di Alfio Borghese e il patrocinio di Comune di Frosinone, Regione Lazio e Provincia di Frosinone, si aprirà martedì 8 ottobre alle 17 alla Villa comunale la mostra “Il futurismo. Vittorio Corona”.

Seguace del movimento futurista e molto apprezzato da Balla e da Marinetti, il pittore siciliano ha lasciato opere di grande valore nella casa di famiglia, nella collezione curata amorevolmente dalla figlia Maria Teresa Corona. La mostra permetterà di illustrare ai visitatori il percorso del tutto particolare che ha contraddistinto l’artista dagli anni ’20 al 1966.

In quegli anni, Corona ha modo di far apprezzare la sua originalità e audacia in esposizioni di rilievo nazionale e internazionale: alle Biennali di Venezia per invito, a Barcellona, a Berlino, la personale a New York, la Quadriennale di Torino del ’27 e a quella di Roma del ’31 ed altre ancora, con opere come la Caduta delle Stelle, Onda Marina, Sirene del mare, Vegetazione, Armature d’Amore, Dinamismo Aereo, Supermarino, Raffiche di Vento.

La mostra rimarrà aperta fino al 29 ottobre. Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19.30.

