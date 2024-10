Frosinone, iscrizioni aperte per elenco scrutatori e presidenti seggio

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’inserimento negli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale – anno 2024. È possibile iscriversi, per la prima volta, come scrutatore di seggio, fino al 30 novembre 2024.

La scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione nell’albo dei presidenti di seggio elettorale è fissata invece al 31 ottobre 2024.

La domanda, reperibile sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it, deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo allegato (in cui dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalità, la residenza, il titolo di studio posseduto, la professione, l’arte o mestiere esercitati).

I cittadini già inseriti nell’albo scrutatori o presidenti non sono tenuti a rinnovare la domanda d’iscrizione. Queste le modalità di presentazione della richiesta: online, all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it (con il modulo in formato PDF sottoscritto digitalmente o a mano, allegando copia del documento d’identità del firmatario) o a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Frosinone (piazza VI dicembre), allegando copia del documento d’identità del firmatario.

