Veroli, Papetti: “Serve chiarezza sull’uso delle somme incassate con l’autovelox”

L’attività svolta dall’autovelox posizionato nel tratto della superstrada Ferentino-Sora (direzione Ferentino) ricadente nel territorio del Comune di Veroli finisce nel mirino del consigliere comunale Cristiano Papetti. L’esponente di Fratelli d’Italia ieri (giovedì 16 gennaio) ha inviato una pec a Sindaco, Segreteria, assessori al Bilancio e ai Lavori Pubblici e agli uffici amministrativi competenti nella quale ha posto una serie di quesiti per fare chiarezza su ogni aspetto che riguarda l’autovelox in questione, relativamente all’ultimo quinquennio 2019-2024.

Entrando nel dettaglio della richiesta, l’avvocato e consigliere comunale Papetti chiede, nell’ordine:

a) l’importo delle somme accertate a seguito delle sanzioni amministrative conseguenti ai rilievi della postazione fissa “autovelox” sul territorio del Comune di Veroli sita sul tratto di Superstrada Ferentino – Sora, direzione Ferentino; b) le somme, tra quelle accertate, effettivamente riscosse dall’Ente e, di queste, i costi che l’Ente Comune ha sostenuto avvalendosi del concessionario alla riscossione; c) le somme accertate ed eventualmente non ancora effettivamente riscosse;

“A norma del codice della strada, evidenzia Cristiano Papetti – tali somme, i proventi delle sanzioni amministrative, sono destinati, secondo le quote di legge, alla manutenzione delle strade e comunque all’incremento della sicurezza stradale in generale. Pertanto si chiede, con riferimento al periodo sopra indicato, l’elenco degli interventi eseguiti con i suddetti proventi e le somme impiegate per ognuno degli interventi medesimi. Si chiedono, inoltre, la trasmissione delle relative delibere di giunta ed eventuali determine degli uffici competenti”.