Polizia di Stato – Frosinone: servizi di controllo straordinario del territorio. Una persona denunciata

Nel pomeriggio di ieri, il quartiere Scalo del capoluogo è stato interessato da servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato, volti alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e legati al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.In particolare, il servizio ha coinvolto gli agenti della Questura di Frosinone – Divisione Amministrativa e di Sicurezza e Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – unitamente ai rinforzi ministeriali con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e del Reparto Cinofili di Nettuno, con la collaborazione, per i profili di specifica competenza, degli operatori della Polizia Locale.Attenzionate le zone considerate a rischio recrudescenza dei reati.Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 180 persone, verificata la regolarità di 105 veicoli, con la contestazione di 3 sanzioni amministrative al CDS.Una persona originaria del Gambia è stata denunciata dagli agenti dell’UPGSP – Squadra Volante per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di tipo hashish.Altra sostanza stupefacente è stata rinvenuta e in questo caso si procede a carico di ignoti.Sempre in materia di stupefacenti, un ragazzo italiano è stato invece segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.Inoltre sono stati elevati 6 verbali amministrativi per violazione dell’Ordinanza Sindacale diretta alla tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana, del decoro e dell’ambiente nel territorio urbano del quartiere Scalo”. (foto archivio)

Correlati