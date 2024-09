Veroli, Papetti: “Le contrade vanno valorizzate sempre con iniziative strutturate. Il territorio va ricucito”

Si è appena conclusa la manifestazione “Contrade in Fasti” e interviene sulla questione l’Avv. Cristiano Papetti, Consigliere comunale e candidato Sindaco della città di Veroli alle ultime elezioni comunali di giugno 2024, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia.“Abbiamo appreso dell’iniziativa dell’Amministrazione Comunale finalizzata a portare anche in alcune contrade del Comune di Veroli la storica manifestazione del centro cittadino, quale è quella dei “Fasti Verolani”, una sorta di decentramento dell’evento.Il decentramento, che deve necessariamente avere come effetto il ricucire le distanze, è un concetto, un modo di pensare e i cittadini di Veroli sono perfettamente consapevoli delle scelte amministrative che traggono sostanzialmente origine dai programmi elettorali che sono pubblici e pubblicati; è un dato di fatto che questo è il principio fondamentale del nostro programma elettorale prima e dunque della nostra azione amministrativa oggi e dunque delle nostre prerogative programmatiche.Più volte sui mezzi d’informazione, tanto è avvenuto anche durante la campagna elettorale – evidenzia Papetti – abbiamo sottolineato, con tutta la nostra coalizione, che il territorio di Veroli, la nostra città, ha bisogno di essere ricucito dopo anni, almeno 15/20 anni, di Amministrazione, di cui l’attuale Sindaco e la maggioranza della compagine che lo sostiene ne era parte.Un territorio che si presenta sfilacciato, le contrade disgregate tra loro e tra loro con il centro storico per cui coinvolgere e appunto “ricucire” il territorio è una prerogativa imprescindibile. Iniziative che non possono e non devono essere confinate – e di questo ne siamo certi – al periodo estivo ovvero al singolo evento.Sono realtà – aggiunge il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia – che devono strutturarsi e per questo bisogna avere “ab origine” le idee – alle quali va dato spazio e non “voce”, “voce” va data ai cittadini! – e divenire una costante anche se il “pedigree” (naturalmente dal punto di vista dell’azione amministrativa dell’attuale amministrazione, come memoria storica) ci lascia molto scettici in tal senso.Dunque, e sin d’ora la nostra proposta all’Amministrazione Comunale, prosieguo della precedente, è quella di ripetere tanto anche per gli altri eventi e non solo in estate affinché le contrade siano teatro, in sinergia con le manifestazioni del centro, costantemente di eventi anche nel periodo non propriamente estivo, al fine di collocare tutto il territorio e dunque tutti i cittadini di Veroli sullo stesso piano, senza avere cittadini di serie A ed altri di serie B.Allora – conclude il suo intervento Cristiano Papetti – diventa nostro obbligo insistere affinché vi siano spazi per i consiglieri comunali per ricevere i cittadini ed insistere per la realizzazione del nostro progetto “Comune Aperto”, promosso in campagna elettorale, ma non preso in considerazione dall’attuale Amministrazione. A tutela sempre dei cittadini”.

comunicato stampa