Gioventù Nazionale Ferentino, torna “Operazione ZAINO SOLIDALE “

Torna per il sesto anno consecutivo l’iniziativa sociale “Operazione ZAINO SOLIDALE ” dal 3 al 14 Settembre 2024 promossa da Gioventù Nazionale Ferentino guidato dal Presidente Claudia Angelisanti.

L’iniziativa da diversi anni nella città gigliata si dirama con distinti punti di raccolta di materiale scolastico e prodotti di cancelleria da donare a chi ne ha più bisogno.

Presso le cartolibrerie aderenti al progetto solidale: la Cartolibreria Fiorini in via Casilina n.72 , la Cartolibreria Brav Servizi in via sant’Agata n.14 e in via Aia San Francesco n.30.

Qui, chiunque vorrà, potrà lasciare un piccolo contributo o ricevere informazioni per richieste di ausilio, l’obiettivo di tale raccolta mira ad eliminare le differenze socio-economiche tra i più piccoli e non solo.

Il commento ” Zaino solidale si conferma l’evento cardine del nostro percorso sul territorio , anno dopo anno l’iniziativa riscuote sempre più successo.

Il nostro impegno è quello di organizzare dei punti di raccolta, di materiale scolastico e prodotti di cancelleria da donare a chi ne ha più bisogno, per sottolineare vicinanza anche alle attività commerciali del nostro territorio.

Siamo abituati a muoverci con umiltà e discrezione tra la gente, perché, come ribadito più volte, la nostra politica è fatta dalla gente per la gente.

Vedere la felicità nei volti delle persone, in questo caso nei volti dei bambini, è la nostra più grande soddisfazione.

La scuola va intesa come luogo dell’apprendimento, della socializzazione, della crescita, ma anche dell’inclusione e della solidarietà.”

COMUNICATO STAMPA