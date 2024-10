Università, Regimenti: “Già assegnato 1900 posti alloggio. Al lavoro con LazioDisco per creare nuove residenze

«Continua l’impegno per il diritto allo studio della Regione Lazio. Grazie al lavoro di LazioDisco, per il quale ringrazio il Commissario straordinario Simone Foglio, quest’anno con grande anticipo rispetto agli anni passati sono già iniziate le accettazioni del posto alloggio per oltre 1900 studenti dichiarati vincitori lo scorso 16 settembre. Nelle prossime settimane si procederà con gli altri vincitori. Velocizzare i tempi di consegna degli alloggi consentirà agli studenti di poter iniziare l’anno accademico con più serenità e tranquillità. Nel Lazio abbiamo 17 residenze e oltre 3mila posti alloggio ma stiamo lavorando per la creazione di due nuovi studentati con posti letto da destinare agli studenti fuori sede. Studiare non può essere un lusso ma è un diritto: la Giunta Rocca non farà mancare, nell’ambito delle sue competenze, tutto il sostegno necessario agli studenti». Così Luisa Regimenti, assessore all’Università della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA