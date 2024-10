Agricoltura, Righini: “Valutiamo soluzioni per contrastare speculazione sul prezzo del latte di bufala”

«Ringrazio gli amici di Confagricoltura, Cia e Coopagri per aver attenzionato il problema riguardante il prezzo del latte di bufala, che già da qualche settimana è in cima alla mia agenda. Con il direttore regionale, Roberto Aleandri, stiamo già valutando una soluzione per contrastare questo evidente tentativo di speculazione sul prezzo ai danni degli allevatori. La Regione Lazio ci sarà con idee e risorse che come sempre non faremo mancare al comparto».Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

COMUNICATO STAMPA