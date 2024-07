ULTIM’ORA / Uomo precipita da un’impalcatura: grave, elitrasportato

AGGIORNAMENTO: L’uomo, un 70enne è caduto da una scala mentre stava potando un albero nel cortile della sua abitazione in via Polvino a Supino e non come precedentemente scritto da una impalcatura. L’anziano è stato elitrasportatoal San Camillo di Roma, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Stava effettuando alcuni lavori nella sua abitazione quando sarebbe precipitato da un’impalcatura facendo un volo di diversi metri, è accaduto poco dopo le 12 a Supino. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, viste le gravi condizioni dell’uomo è stato chiesto l’ausilio di una eliambulanza dove è stato elitrasportato in un nosocomio romano.

