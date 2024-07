Cori, il GAL incontra la popolazione per creare nuove opportunità di finanziamento

L’associazione GAL (Gruppo di Azione Locale) Monti Lepini 2023-2027 ha fissato un incontro territoriale a Cori per venerdì 12 luglio 2024 alle ore 18:30 presso il teatro comunale ‘Luigi Pistilli’ per esporre il contenuto della Strategia di Sviluppo Locale approvata dalla Regione Lazio relativa all’Intervento SRG06 “Leader” del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Lazio per il periodo 2023-2027.

Un incontro, dunque, importante, rivolto principalmente alle imprese agricole del territorio, alle associazioni e alle attività di promozione territoriale.

Interverranno il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, l’assessore all’Agricoltura, Simonetta Imperia, il presidente del GAL Monti Lepini, Marco Carpineti, il suo direttore tecnico, Domenico Noviello Tommasino, e il suo direttore amministrativo, Maurizio Simeoni.

“Riteniamo si tratti di un importante strumento di sviluppo economico e sociale – affermano il sindaco De Lillis e l’assessore Imperia – dal quale Cori deve cogliere tutte le relative opportunità. Ci auguriamo, quindi, che i soggetti potenzialmente interessati partecipino numerosi, a beneficio loro e, ovviamente, della comunità tutta”

COMUNICATO STAMPA