ULTIM’ORA / Grave incidente sul lavoro,feriti quattro giovani: tutti elitrasportati

Serrone – Dalle prime informazioni che trapelano un grave incidente e’ avvenuto sul monte Scalambra nella mattinata odierna in via del Maneggio, durante dei lavori di taglio del bosco, quattro giovani tra i 27 e i 34 anni, sono rimasti gravemente feriti a causa di un ribaltamento di un mezzo. La macchina dei soccorsi si e’ subito attivata , oltre ai Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, sono intervenute diverse ambulanze due elicotteri ed una eliambulanza del 118. Tutti e quattro i feriti sono stati elitrasportati presso un nosocomio romano. In fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine la dinamica dell’accaduto.

Correlati