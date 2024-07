Frosinone, le misure di prevenzione del Questore: emessi 5 Fogli di Via Obbligatori

Nell’ambito delle attività della polizia di prevenzione e di controllo del territorio, il Questore di Frosinone, dott. Domenico Condello, ha recentemente emesso n. 5 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

La misura in parola, contemplata dall’art. 2 del d.lgs. 159 del 2011, impone ai soggetti destinatari, ritenuti socialmente pericolosi sulla base di elementi di fatto, di allontanarsi dal Comune in cui vengono trovati e in cui non sono residenti, e di non farvi rientro per un periodo non superiore a quattro anni.

Il provvedimento del Questore si pone a valle di una proposta di adozione effettuata, a monte, dagli uffici operativi della Polizia di Stato e dalle Stazioni dei Carabinieri ubicate nel territorio della Provincia.

Nello specifico, tra i soggetti destinatari della misura di che trattasi figurano:

1) una donna, deferita alla competente A.G. per furto di carburante su autovettura in sosta nei pressi di un’area parcheggio della stazione ferroviaria, a cui è stato ordinato l’allontanamento dal comune di Frosinone con divieto di farvi ritorno per anni 3;

2) una donna, tratta in arresto nel mese di giugno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto illegale di armi e resistenza a p.u., a cui è stato ordinato l’allontanamento dal comune di Frosinone con divieto di farvi ritorno per anni 4;

3) un uomo, deferito alla competente A.G. per la fattispecie di truffa poiché, dopo aver simulato un grave danno alla carrozzeria della sua autovettura, chiedeva alla vittima una somma in danaro – al soggetto è stato ordinato l’allontanamento dal comune di Ausonia con divieto di farvi ritorno per anni 4;

4) un uomo, poiché indiziato di atteggiamenti persecutori nei confronti di una donna ingenerando nella stessa un forte stato di ansia e timore, a cui è stato ordinato l’allontanamento dai comuni di Ceccano e Frosinone con divieto di farvi ritorno per anni 1;

5) un uomo, poiché nel mese di giugno veniva notato mentre era intento a chiedere danaro per la sosta delle auto nel parcheggio dell’Ospedale civile di Cassino, a cui è stato ordinato l’allontanamento dal comune di Cassino con divieto di farvi ritorno per anni 1.

I provvedimenti di allontanamento mettono in evidenza la costante attività di prevenzione che la Questura di Frosinone, in ottemperanza agli indirizzi forniti dal sig. Questore, pone in essere al fine di allontanare tempestivamente soggetti pericolosi socialmente, gravati dalla esistenza di indizi di reato a loro carico. L’attività espletata costituisce un chiaro segnale che la Polizia di Stato è sempre pronta a vigilare sulla sicurezza dei cittadini ed è sempre in prima linea per garantirla.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO