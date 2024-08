Travolto da una Smart il giorno del suo 26esimo compleanno, Ale muore sul colpo

Il corpo a terra per ore e la Smart macchiata di sangue: Aleksandar Nikolic, un giovane di 26 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla via Casilina a Roma. La tragedia si è consumata nel giorno del suo compleanno, proprio quando Nikolic avrebbe dovuto festeggiare. Alle tre di ieri mattina, lunedì 12 agosto 2024, mentre attraversava la strada all’altezza della borgata Finocchio, è stato investito da una Smart guidata da una donna di 28 anni, di origine moldava. Il giovane, di origini serbe, è deceduto sul colpo. Gli operatori del 118 sono intervenuti rapidamente, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.Il corpo di Nikolic è rimasto per ore sull’asfalto, e la Smart, completamente macchiata di sangue, è stata posta sotto sequestro. I vigili del gruppo Tiburtino stanno indagando per chiarire le cause dell’investimento. Le ipotesi includono l’alta velocità o un possibile colpo di sonno da parte della conducente, in un tratto della via Casilina poco illuminato. La donna, ferita nell’incidente, è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata, dove sono stati eseguiti test alcolemici e tossicologici. È stata denunciata per omicidio stradale. Fonte leggo.it – foto archivio

