Videosorveglianza: altre tre telecamere nel Centro Storico di Alatri

A seguito delle numerosissime segnalazioni di atti vandalici, fenomeni di abbandono di rifiuti, di schiamazzi e disturbo del riposo in orario notturno all’interno del Centro Storico di Alatri, pervenute all’Amministrazione da parte sia di singoli cittadini, sia dei Comitati, grazie alle risorse disponibili, la Giunta Cianfrocca ha dato indirizzo di implementare il sistema di videosorveglianza comunale con ulteriori tre telecamere di ripresa che verranno posizionate in Largo Ignazio Danti, Piazzetta del Donatore e viale Marconi.Queste vanno ad aggiungersi all’impianto di videosorveglianza comunale che consta di più di cento telecamere. Impianto utilizzato dal Comando di Polizia Locale di Alatri, con ottimi risultati, sia per l’accertamento di illeciti amministrativi e penali, che per la tutela della sicurezza urbana in generale. A riprova dell’efficacia dello stesso, è spesso oggetto di richieste di accesso alle immagini da parte di tutte le forze di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio ai fini della repressione del contrasto a reati e illeciti amministrativi.“Questa Amministrazione – spiega il sindaco Maurizio Cianfrocca – nei limiti delle risorse dell’Ente, intende porre in essere ogni azione utile e necessaria ai fini della promozione della sicurezza urbana e della legalità sul territorio Comunale. Uno dei mezzi più efficaci di contrasto, di prevenzione e di deterrenza dei comportamenti che maggiormente arrecano disagio e preoccupazione nella popolazione residente, è proprio l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza.

Purtroppo, numerose sono le segnalazioni che vedono protagonisti giovani e giovanissimi, molto spesso minorenni, questo dispiace ancora di più, considerato anche che molti atti illeciti vengono commessi in orari non propriamente consoni a quell’età. Colgo quindi l’occasione per fare di nuovo un sentito appello alle famiglie: i nostri figli hanno bisogno di noi. So che è difficile, soprattutto perché il lavoro, le mille attività quotidiane impongono a tutti ritmi molto serrati, ma siamo i soli a poter educare i più giovani al rispetto delle persone e delle cose.

Ma l’appello è rivolto anche a tutta la cittadinanza. Siamo custodi della nostra città. Invito a segnalare alle Autorità preposte eventuali situazioni di disagio, di difficoltà e di criticità senza timore alcuno e senza indugio. Grazie a tutti anticipatamente per la collaborazione”.

