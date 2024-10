Trasportava pesce con un veicolo non refrigerato. Fermato dalla Polizia di Stato

Nell’ambito della tutela ambientale e sicurezza dei consumatori, continuano i controlli della Polizia di Stato sul trasporto delle merci nella provincia del Frusinate.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Frosinone hanno sottoposto al controllo un autocarro refrigerato, che trasportava del pesce fresco destinato al consumo alimentare umano.

Dagli accertamenti emergeva che il frigorifero era spento e che al suo interno vi erano prodotti ittici pari a circa 80 KG in condizioni igieniche non idonee. Il conducente era sprovvisto di licenza per il trasporto conto terzi e del certificato ATP che regola il trasporto di merci deperibili a temperatura controllata, mentre il veicolo, oltre ad avere l’impianto refrigerante non funzionante, era sprovvisto anche di revisione.

Il conducente è stato sanzionato per circa 5.600 euro ed i prodotti ittici, dopo essere stati sequestrati, venivano affidati ad una ditta specializzata per lo smaltimento con la cooperazione dei veterinari della ASL di Sora.

