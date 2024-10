Roccasecca, tutto pronto per la quattordicesima edizione di “Sapori d’Autunno” 12 e 13 ottobre

Due giorni di eventi, oltre cento piatti lungo cinquecento metri di percorso in via Piave.

Tutto pronto Roccasecca per l’edizione numero quattordici della manifestazione gastronomica “Sapori d’Autunno”.

Ad organizzarla l’associazione “Roccasecca”, che per l’edizione 2024 ha previsto una importante novità: l’evento si svolgerà in due giornate, sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Lungo via Piave, sarà allestito un percorso del gusto di cinquecento metri, con la possibilità di gustare oltre cento diversi piatti, per grandi e per bambini. E poi tantissimi stand, con prodotti gluten free, antiquariato, artigianato, giochi e luna park. Ad arricchire la manifestazione tanta musica e divertimento.

L’apertura della manifestazione è prevista sabato 12 ottobre alle ore 18,30. Si esibiranno con musica itinerante i Sassinfunky, nella zona palco, i Trillanti e lungo tutto il percorso Dj set e musica live.

Domenica 13, musica itinerante con i salta Pizzica e Frontiere del Sud, a partire dalle ore 11.

“Quest’anno abbiamo voluto fare le cose in grande – spiegano dall’associazione – visto il crescente successo che la manifestazione ha raggiunto, abbiamo pensato di raddoppiare l’appuntamento, oltre al consueto giorno del sabato anche la domenica. Certo non è semplice, ma l’entusiasmo e la voglia di fare non ci mancano, ripagati sempre dallo spettacolo di gente che invade via Piave. Ci aspettiamo una partecipazione notevole anche stavolta e invitiamo tutti a Roccasecca”.

La manifestazione “Sapori d’Autunno” si avvale del patrocinio del Comune di Roccasecca, della Comunità Montana “Valle del Liri” e della Provincia di Frosinone.

