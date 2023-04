Torna il “Precetto Pasquale” all’ Istituto “Cesare Baronio” di Sora

Un intenso momento di meditazione e preghiera a cui hanno partecipato la Dirigente Scolastica Cav. Rosella Puzzuoli, gli alunni, i Docenti, e il personale della Scuola.La messa si è svolta nella tarda mattinata di ieri, al termine dell’assemblea d’Istituto, in Auditorium è stata officiata dal professor Don William Di Cicco. All’evento è intervenuto Sua Eccellenza il Vescovo Gerardo Antonazzo che, nonostante i numerosi impegni in agenda, ha voluto essere presente per un saluto, felice di essere stato invitato.Nelle parole del Vescovo Antonazzo, l’esortazione ai giovani presenti che hanno spontaneamente aderito all’iniziativa, a vivere serenamente la loro fede. Un intervento breve ed intenso, nel rispetto della laicità del mondo scolastico, dedicato principalmente agli studenti e alle sfide che ogni giorno sono chiamati ad affrontare come cristiani.Al termine della celebrazione della Santa Messa, che ha visto la partecipazione degli studenti come lettori, la Dirigente ha colto l’occasione per augurare una Serena Pasqua ai presenti e alle loro famiglie.

COMUNICATO STAMPA

Correlati