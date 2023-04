Race for the Cure: Sora c’è!

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Race for the Cure: 4 giorni di sport, solidarietà e salute finalizzati a raccogliere fondi per la lotta contro i tumori al seno. La manifestazione, che culminerà con una corsa passeggiata domenica 7 maggio 2023 presso il Circo Massimo a Roma, è organizzata dall’associazione Susan Komen Italia, presieduta dal Professor Riccardo Masetti, primario del reparto di senologia del Policlinico Gemelli di Roma. Nel corso della mattinata del 7 maggio sarà possibile effettuare due differenti percorsi di 2 o 5 km con partenza ed arrivo nel medesimo luogo dove nel giorni precedenti verrà allestito il Villaggio della salute. Testimonial della manifestazione d’importanza internazionale le attrici Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta, da anni pronte a sostenere la ricerca. L’associazione culturale no profit Iniziativa Donne di Sora, da sempre vicina a tematiche di rilevanza sociale e di prevenzione, parteciperà all’evento, per il decimo anno consecutivo, con la squadra denominata “SORA IN ROSA” che raggiungerà la capitale tramite un autobus. Il viaggio sarà in parte offerto dal Comune di Sora, con l’interessamento del sindaco Luca Di Stefano e del consigliere delegato ai servizi sociali Fausto Baratta. Per informazioni sulla “Race for the cure” e per formalizzare l’iscrizione pari a 15 euro (somma totalmente devoluta alla Susan Komen Italia), unitamente alla quota di trasporto pari a 5 euro per il viaggio in bus, si invita a rivolgersi all’associazione sorana ai seguenti contatti: iniziativadonnesora@libero.it-Pagina facebook ed Istagram Iniziativa Donne-Sora, 334.3776066.

COMUNICATO STAMPA