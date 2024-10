Terrore sullo scuolabus: il mezzo si ribalta nello scontro con un’auto, 13 feriti

Una decina di bambini che erano a bordo di uno scuolabus e altre tre persone sono rimaste ferite nel primo pomeriggio a Policoro, in provincia di Matera, in un incidente stradale in cui è stata coinvolta anche un’automobile. Sul posto, a circa due chilometri da Policoro, sono intervenuti il 118 con tre ambulanze e due squadre dei vigili del fuoco per i soccorsi.Nell’incidente sono stati coinvolti una Fiat Punto, guidata da un ragazzo di 23 anni, e uno scuolabus con 10 ragazzi delle scuole medie di Policoro, un’accompagnatrice e il conducente di 64 anni. Dopo l’impatto, lo scuolabus si è ribaltato su un fianco. Stando alle prime informazioni, tutti sono stati trasportati all’ospedale di Policoro e hanno riportato ferite lievi.(leggo.it)

Correlati