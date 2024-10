L’A.S.D. SORA CALCIO, ingaggia a titolo definitivo Matteo Pinelli proveniente dalla Sarnese (Serie D).

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’acquisizione a titolo definitivo della mezzala/ala mancina classe 2001 Matteo Pinelli proveniente dalla Sarnese (Serie D).

Per il neo calciatore bianconero cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Sassuolo, trascorsi nella Seconda Divisione croata con la maglia del NK Krsko, in serie C con le maglie di Fidelis Andria e Vis Pesaro e nella scorsa stagione da dicembre in serie D con la maglia del Progresso con cui ha collezionato 17 presenze e 2 reti in campionato. Dopo l’avvio di questa stagione con la maglia della Sarnese in cui colleziona 3 presenze, sceglie di sposare la causa bianconera ed è già a disposizione del tecnico Stefano Campolo per la gara di domenica ad Ancona.

Correlati