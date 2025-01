Successo di Adesioni alla Befana Cronoday

IL giorno dell’epifania si è svolto un Classico del Circuito Internazionale Valle del Liri (Arce Fr). La Befana Cronoday, dalla passata Stagione l’evento è organizzato dalla Struttura creata dal vulcanico Avvocato Giovanni Carazzi (Kartistico) ormai leader nell’organizzazione di Eventi Kartistici nel Centro Italia.All’evento si sono ritrovati moltissimi Piloti che hanno approfittato della giornata ha loro dedicata per Testare i loro Kart. Al via più di 20 bambini e anche qualche Kart Storico.Alla fine della Manifestazione sono stati premiati tutti i partecipanti.Da sottolineare Angelo Parente (Kart Storici in foto) il Team più numeroso (Team Calandro) Trofeo Offerto da C.I.K. Centro Italia Korse. Adesso appuntamento al prossimo DAY firmato Kartistico.

DRC sport management