Anagni – Incidente stradale sulla Casilina nel territorio di Anagni poco fa, due auto si sono scontrate ed una si e’ ribaltata. Ad avere la peggio una donna alla guida di una Lancia che e’ rimasta ferita sembra non in modo grave. Sul luogo del sinistro Vigili del Fuoco, Polizia Locale e i sanitari dell’ARES 118 per le cure. Per i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente sono al vaglio della Polizia Locale della Città dei Papi.

in aggiornamento