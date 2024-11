Studentessa di 18 anni minaccia suicidio in diretta social: salvata da prof e poliziotti

Ha minacciato di tagliarsi le vene in diretta su un social network, ma la sua insegnante ha visto il video e ha allertato immediatamente la Polizia di Stato, che ha salvato l’aspirante suicida. E’ accaduto nel Casertano, dove una 18enne ha tentato il suicidio nei giorni scorsi; solo oggi la notizia è stata diffusa dalla Questura di Caserta per tutelare la privacy dell’adolescente ed impedirne l’identificazione.Quel che è certo è che a salvarla è stata la sua insegnante, che ha contattato la linea d’emergenza 113 permettendo alla Sala Operativa di girare immediatamente la segnalazione alla Squadra Volante della Questura; sono così subito partiti gli accertamenti volti a identificare la ragazza, che è stata rintracciata poi a casa grazie a verifiche in banca dati e alla geo-localizzazione del numero di telefono. Quando i poliziotti sono giunti presso l’abitazione della 18enne, l’hanno trovata con alcune ferite ai polsi, ma sono comunque riusciti a fermarla e ad affidarla ai sanitari del 118.(Leggo)-foto archivio

