Pontedera, una Giornata di Studio su Cicerone e la Sua Terra (FOTO)

Pontedera ha ospitato un’importante giornata di studio intitolata “STORIA E CULTURA DELLA TERRA DI CICERONE”, un evento che ha richiamato l’attenzione di esperti del settore e di una rappresentanza del territorio di Arpino, il luogo natale di Marco Tullio Cicerone. La manifestazione ha offerto un’opportunità unica per esplorare le tradizioni, la cultura e l’enogastronomia di Arpino, mettendo in evidenza usi e costumi che caratterizzano questa nostra città.

L’evento è stato organizzato da Piero Iafrate, arpinate di origine, in collaborazione con il Circolo Ricreativo La Borra di Pontedera, e ha visto una partecipazione attiva di numerosi cittadini e appassionati, riscuotendo un grande interesse e apprezzamento. Durante la giornata, sono stati affrontati temi legati al lascito culturale di Cicerone, con un focus particolare sulla sua influenza sulle tradizioni locali e sull’importanza del dialogo tra storia e comunità.

Piero Iafrate desidera ringraziare il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, il quale ha accolto con grande entusiasmo questa iniziativa, esprimendo l’intento di una replica nel 2025 aperta a tutta la cittadinanza e non solo agli addetti ai lavori. Inoltre, Iafrate ringrazia il sindaco On. Vittorio Sgarbi e il vicesindaco di Arpino, Massimo Sera, per il supporto e la loro vicinanza all’iniziativa.

In aggiunta, desidera esprimere la sua gratitudine a tutti gli amici e collaboratori del Circolo Ricreativo La Borra che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, tra cui Andrea, Jenny, Emilio, Roberta, Annalisa, Patrizia, Barbara e molti altri.

Un riconoscimento speciale va allo showman David Pratelli, ad Andrea Cerotti e al presidente della Proloco di Arpino, Luciano Rea, per il materiale pubblicitario fornito.

Un Grazie sincero a Maria Grazia Parravano per la fornitura dei costumi.

COMUNICATO STAMPA