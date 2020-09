Sport a Ceccano, rinascita con Emanuela Piroli

La candidata sindaco Emanuela Piroli invita tutte le associazioni e le società sportive presenti sul territorio di Ceccano. Nella serata di lunedì 31 agosto, presso la birreria Cerevisia, in Viale Fabrateria Vetus, la candidata e la sua coalizione affronteranno il tema della rinascita dello sport nella città di Ceccano.

Rinascita e riqualificazione saranno i temi centrali della discussione. La condizione degli impianti sportivi ceccanesi è critica, al punto da renderli difficilmente fruibili per i cittadini e le società, per questo lo sport rappresenta uno dei punti centrali del programma della coalizione Il Coraggio Di Cambiare.

La Piroli è intenzionata ad affrontare il tema dello sport con una visione d’insieme, accogliendo ogni proposta avanzata dalle associazioni e dalle società, ponendo sul piatto le linee programmatiche della sua coalizione.

L’invito è aperto a tutti i concittadini che vorranno partecipare. Si ricorda, però, che verranno rispettate tutte le norme previste dalla legge, in ottica di contrasto al contagio da Covid-19.

COMUNICATO STAMPA

Correlati