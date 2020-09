Calcio a 5 / Città di Sora, va delineandosi la nuova Under 19

Con lo Stage svolto nel Circolo Sportivo del Giardino dello Sport ad Isola del Liri, va delineandosi la nuova Under 19 del Citta’ di Sora per la stagione 2020/2021. I ragazzi sotto la supervisione del Direttore Gasparri e del Mister Massaro si sono affrontati in gare da 10 minuti a tempo dove si e’ evidenziato che tanti ragazzi dal calcio a 11 vogliono mettere a disposizione la loro tecnica nel calcio a 5. E’ iniziato cosi un grande percorso di crescita del futsal a Sora e portarlo a livelli che fino ad ora potevano essere solo amatoriali, ad un livello molto piu professionale. I ragazzi sono consapevoli che la strada sara’ lunga e faticosa ma con la maglia bianconera vogliono iniziare a scrivere qualcosa di importante. Gia’ da i tornei estivi tutti vittoriosi, il progetto futsal si e’ iniziato a concretizzare sempre di piu’, infatti il Citta’ di Sora dopo l’Under 19 sta mettendo in cantiere per il prossimo futuro una scuola calcio di futsal sviluppando tutte le categorie Under 13-14-15-16. Un progetto a lunga scadenza che i ragazzi dell’Under 19 sono orgogliosi di aver intrapreso gia’ da ora. Dopo i primi arrivi di Fragola, Valentini, Di Mario ieri anche Nardoni si e’ aggiunto al gruppo, ed entro la prossima settimana verra’ presentata tutta la rosa al completo per l’inizio della preparazione.

COMUNICATO STAMPA

