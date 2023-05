Sora – Progetto “Sport nel verde”: prima riunione organizzativa

Il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Comunale delegata allo Sport Naike Maltese invitano gli operatori sportivi qualificati (in forma singola o associata) ad un incontro che si terrà martedì 30 maggio 2023, alle ore 20.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. La riunione si svolgerà per organizzare le attività del Progetto “Sport nel Verde”, promosso dall’Amministrazione Comunale. I giardini e i parchi pubblici della città di Sora sono luoghi ideali per la pratica sportiva all’aperto e per far trascorrere il tempo libero di grandi e piccini. Partendo da questa grande disponibilità di spazi e dalla considerazione che il movimento e lo sport sono elementi fondamentali per favorire una formazione completa dell’individuo, l’Amministrazione comunale propone il progetto “Sport nel Verde” per incentivare l’attività fisica ed un corretto stile di vita a beneficio di tutti i cittadini, oltre che di promuovere l’utilizzo responsabile delle aree verdi e degli impianti sportivi. Le attività proposte sono gratuite: basterà presentarsi sul posto nei giorni e negli orari indicati per ogni appuntamento del calendario che sarà aggiornato di mese in mese.

COMUNICATO STAMPA

