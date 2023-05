Pontecorvo, denunciate due persone per furto in esercizio commerciale

Continua, senza sosta, l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo per infrenare i fenomeni delittuosi.

Proprio nell’ambito di tali servizi, che hanno previsto un deciso rafforzamento delle pattuglie sul territorio, come disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno deferito una 30 enne e una 21 enne, con pregiudizi di polizia, per furto in concorso.

In particolare, nel pomeriggio del 21 maggio u.s., a seguito d’intervento pervenuto al Numero Unico di Emergenza, le donne, venivano bloccate mentre tentavano di allontanarsi da un esercizio commerciale di Pontecorvo, e sottoposte a perquisizione, celati in una borsa di loro, venivano rinvenuti, profumi e cosmetici per un valore di euro 80,00, asportati in precedenza presso l’attività commerciale.

Tenuto conto di quanto accaduto, in considerazione del fatto che le interessate sono gravati da una pluralità di pregiudizi di polizia, alcuni anche specifici, è stata anche avviata la procedura amministrativa per l’irrogazione del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Pontecorvo.

