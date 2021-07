Sora, M5S: “Lo slogan della campagna elettorale di Valeria Di Folco”

Valeria Di Folco rende noto lo slogan “Prendiamoci cura della nostra Sora” della sua campagna elettorale a Sindaco di Sora.

La candidata ha dichiarato: ”Dopo le telefonate e i messaggi ricevuti per l’annuncio della mia candidatura sono fortemente emozionata e sento la grande responsabilità per la scelta che ho assunto. So di avere in ogni caso dalla mia parte un gruppo di attivisti che da anni lavora per il prossimo appuntamento elettorale comunale. Voglio ringraziare Fabrizio Pintori per il grande lavoro che in questi anni ha svolto da consigliere comunale e Loreto Marcelli per quanto sta realizzando e per il ruolo che ricopre nel Consiglio regionale del Lazio”.

In merito alla prossima competizione elettorale la candidata ha aggiunto “Ringrazio Luca Di Stefano per gli auguri che mi ha rivolto e auspico che si possa dar vita ad un confronto sereno e costruttivo tra tutti i candidati a Sindaco nel corso della prossima campagna elettorale. Una nuova Sora può nascere anche in questo modo”.

Infine, rivolgendosi a tutti i sorani ha detto: “Insieme possiamo davvero prenderci cura della nostra Sora”.

COMUNICATO STAMPA