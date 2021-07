Arpino – Ingabbiato Cicerone, foto complicate

Il sospetto che lo usino solo per rimediare un po’ di visibilità ogni tanto si fa sempre più forte. Non si spiega altrimenti il mancato rispetto verso l’illustre concittadino, nei confronti di una delle figure storiche di Roma antica. E così, ancora una volta, quando serve da ammassare qualcosa in piazza Municipio, magari in vista di qualche modesta iniziativa, gli organizzatori non trovano di meglio che utilizzare lo spazio ‘sacro’ intorno alla statua dell’oratore.

L’immagine è di questa mattina e ce l’ha inviata un nostro affezionato lettore. Ritrae una donna che sta scattando una foto ad alcuni familiari, purtroppo costretti a ‘schierarsi’ di fianco il monumento intorno al quale da un paio di giorni sono accumulate sedie e pedane. In altre parole hanno circondato Cicerone, lo hanno ingabbiato, complicando quello che in paese è un classico gesto cui raramente turisti e visitatori (a volte indirizzati a scopi promozionali) rinunciano.

Sarà vero allora. Cicerone? Buono quando serve!