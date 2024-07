Sora, lunedi 29 luglio nella Chiesa di S.Restituta in scena “Harmonia Aeterna”

Lunedì 29 luglio, nella Chiesa di S.Restituta a Sora, alle ore 21, andrà in scena “Harmonia Aeterna” ,concerto tributo ai Maestri di Sora Gianni Venditti e Antonio Cedrone, compositori illustri del nostro territorio, ottimi direttori di coro, che hanno creato musica, fondato e curato cori, aggregato persone anche in zone limitrofe come la Valle Roveto, Valle di Comino e Valle Del Liri.

Hanno insegnato come docenti e coinvolto nell’ ambito scolastico studenti che oggi, grazie anche al loro contatto, hanno proseguito nel mondo della musica e dell’arte in genere.

Lunedi 29 ci sarà l’occasione di farli rivivere con le loro due opere di musica sacra più importanti, con la “Messa Mater Dolorosa” per soli coro e orchestra di Gianni Venditti e la “Passione di S.Donato”, oratorio per soli coro e orchestra.

Le due composizioni hanno un fil rouge comune, quello di essere costruite da dei temi della tradizione devozionale popolare religiosa.

La messa “Mater Dolorosa” per soli coro e orchestra di Gianni Venditti è costruita sul tema dell’ inno alla Santa Vergine Addolorata di Sora, cantata presso la chiesa di S. Spirito, mentre “La Passione di S. Donato” di Antonio Cedrone prende spunto da alcune cellule tematiche, ancora in uso, cantate nella novena al santo presso il santuario di S. Donato in S. Donato Val di Comino.

Il concerto è stato organizzato dell’associazione “Le Tre Valli”, che ha sposato immediatamente l’idea del concerto insieme all’aiuto dei main sponsor: DELTA LAVORI e GLOBO SORA e con il patrocinio del Comune di Sora e della Provincia di Frosinone.

Artisti della serata

La Corale Polifonica S.Silvestro Papa di Sora

Orchestra Sinfonica Musici Lirienses

Direttore D’orchestra: Alessandro Cedrone

Solisti:

Basso: Beran Setkaya: nel ruolo dell’ufficiale Quadraziano, dal Teatro dell’Opera di Ankara

Tenore: Giuseppe Ruggiero: nel ruolo di San Donato, dal Teatro dell’Opera di Roma

Soprano: Cristina Conflitti

Tenore: Lorenzo Mascolo

Voce Narrante: Luca Mascolo

Presenta: Valeria Bernardelli

