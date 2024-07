Lazio, Battisti: “Maggioranza spaccata, per Rocca problemi cittadini non sono priorità”

“Di cosa si discute nel Consiglio regionale del Lazio? Quali sono le priorità della Giunta Rocca? Per quello che mi riguarda e per quel che riguarda il Gruppo delle colleghe e dei colleghi del Partito Democratico, eravamo pronti a discutere di: Servizi Sanitari, Salute Mentale, sostegno ai Piccoli Comuni, Trasporti gratuiti per i giovani, di opportunità per le donne, tutele dei lavoratori e sostegno alle persone fragili. Io stessa avevo presentato emendamenti al DEFR sullo psicologo di base, sull’indotto Stellantis, su sostegni economici alle opere e ai progetti per i piccoli comuni. Spesso ci domandiamo perché i cittadini e le cittadine non credano più nelle istituzioni, con il crescente aumento del partito dell’astensionismo. La ragione è tutta da ricercare nelle giornate come quella di ieri. L’aula del consiglio regionale convocata alle 11.00, seduta mai iniziata. La maggioranza è spaccata”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“Di certo – prosegue – non sulle scelte da fare per far crescere il Lazio, ma evidentemente per ragioni che attengono alle carriere personali dei singoli. Ecco, da questo bisogna prendere sempre più le distanze. Fino a quando non si comprenderà che la politica è servizio per il bene comune e non per soddisfare le proprie ambizioni personali, siamo destinati ad essere sempre più distanti dalla vita reale. Uno spettacolo indecente, senza precedenti, attendiamo invano che il Presidente Rocca ci dica, cosa ha intenzione di fare. Saremo vigili, fino all’ultimo giorno del nostro mandato, affinché le scelte di questa amministrazione non siano per un interesse di parte ma per risolvere i tanti problemi che ogni giorno aumentano sempre più, in assenza – conclude – della guida autorevole della Regione”.

COMUNICATO STAMPA