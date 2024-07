Sora, la delegazione della città di Vaughan in visita in città

Patto di Gemellaggio trala Città di Sora (Lazio, Italia)e la Città di Vaughan (Ontario, Canada)

la Città di Sora e la Città di Vaughan sono unite da un Patto di Gemellaggio sottoscritto nel 1990 e condividono un accordo di reciproca collaborazione fra le due comunità; si intende, mediante la conferma del Patto di Gemellaggio, facilitare e rafforzare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze tra le due comunità, promuovere la collaborazione nel campo dell’economia, della cultura, della scuola, della ricerca, dell’università, della sanità, dei servizi sociali, delle politiche ambientali e giovanili, definire strategie di sviluppo comuni;-la conferma del Patto di Gemellaggio ha lo scopo di perseguire le linee programmatiche di collaborazione tra le due città e di individuare nuove forme e progettualità di cooperazione sul piano economico, incrementando i rapporti tra imprese, produttori ed operatori commerciali locali;– si ritiene fondamentale rafforzare l’identità culturale che lega profondamente le nostre città, tramandando alle nuove generazioni la storia delle comunità italiane in Canada e mantenendone sempre viva la memoria, quale patrimonio immateriale da conservare e valorizzare, attraverso l’organizzazione di scambi culturali reciproci tra giovani;

i Sindaci della Città di Sora (Lazio, Italia) e della Città di Vaughan (Ontario, Canada)

credendo fortemente nel valore della consolidata amicizia, nel giorno del 5 luglio 2024 presso la Sala consiliare del Comune di Sora, confermano il Patto di Gemellaggio, con l’impegno al perseguimento degli obiettivi comuni di cooperazione tra le rispettive comunità, mediante il loro coinvolgimento attivo nel sostegno e nello sviluppo di attività e di progetti che possano accrescere le relazioni economiche, sociali e culturali.

Questa mattina in Sala Consiliare è stata ricevuta la delegazione ufficiale della città di Vaughan.In un clima festante, il Sindaco Luca Di Stefano, gli assessori della Giunta ed i Consiglieri Comunali, hanno accolto la Vice Sindaca Linda Jackson, il Consigliere Regionale Mario Ferri, Natalie McBoyle, assistente della Vice Sindaca, Michael Genova, Capo del dipartimento comunicazione e dello sviluppo economico, Raphael Costa, Direttore dello sviluppo economico, Lindsay Davidson, Manager, sviluppo economico.Dopo i saluti di rito in cui il Sindaco ha ringraziato tutti i membri della delegazione ed ha evidenziato i motivi per cui questa mattina è stato sottoscritto l’atto per rinsaldare il patto di gemellaggio tra le due comunità.La cerimonia è proseguita con lo scambio dei doni tra la delegazione della Città di Vaughan e i Consiglieri Comunali della Città di Sora.La Vice Sindaca Linda Jackson ha consegnato al Sindaco Di Stefano una pregiata pubblicazione raffigurante opere d’arte prodotte da artisti Canadesi ed alcune stampe fotografiche, di dettagli della natura del Canada.Il Sindaco Di Stefano ha consegnato a tutti i delegati una raffinata riproduzione tipografica di uno scorcio dell’antica Città di Sora.

Dalla Residenza municipale Il testo ufficiale del Sindaco Di Stefano.

“La Città di Sora e la Città di Vaughan sono unite da un Patto di Gemellaggio sottoscritto nel 1990, le nostre comunità, hanno radici comuni, i nostri nonni sono partiti da qui per fare fortuna, per dare ai loro figli un futuro migliore.Emigrare era una delle poche possibilità che c’erano per assicurare alle proprie famiglie un futuro migliore.Un futuro di prosperità e la possibilità di trovare un lavoro stabile.Il Canada rappresentava l’ignoto, rappresentava un sogno.I primi che arrivarono in dall’altra parte dell’oceano cominciarono a mandare lettere piene di speranza, soldi e racconti di un mondo dove si si lavorava sodo, ma i guadagni erano sicuri.Con il tempo quei coraggiosi si fecero raggiungere dalle famiglie o crearono li famiglie, continuando a tenere saldo il legame con la madre patria, con la nostra città.Quel legame è cresciuto, si è consolidato, in chi è rimasto dall’altra parte dell’oceano è cresciuta la nostalgia della casa natia, dei parenti rimasti qui, di quello che si era lasciato.Nel ’90 il patto di gemellaggio è servito a celebrare quei rapporti, è servito a non dimenticare le nostre comuni origini. Oggi rinnoviamo quel patto per approfondire la nostra reciproca conoscenza.Per intessere relazioni che coinvolgono la cultura, l’economia, la possibilità di immaginare un nuovo sviluppo delle nostre comunità. I giovani devono conoscere quel passato, devono sapere quello che i nostri nonni hanno vissuto, con la prospettiva di costruire un futuro migliore. Noi crediamo veramente in quel legame di amicizia che ci lega e come ogni amicizia va coltivata, va alimentata, va vissuta.Il primo passo è suggellare questa amicizia con la condivisione di questo documento, che ci stiamo accingendo a firmare. Non è solo un atto burocratico ma un documento vivo perché nato dall’esperienza, dal sacrificio dei nostri parenti che affrontarono un viaggio difficile per migliorare la nostra vita.Canada ed Italia, la Città di Sora e la Città di Vaughan, sono realtà diverse, con lingue diverse, usi e costumi diversi, ma che sono accumunati dall’amicizia di donne e di uomini che hanno legami solidi.Confrontiamoci, raccontiamoci ciò che facciamo nelle nostre comunità perché dal confronto non possiamo che trovare giovamento, approfondendo la nostra conoscenza possiamo fare tesoro di ciò che di buono abbiamo fatto, confrontando le nostre due realtà, ne possiamo giovare tutti.”

L’elenco della delegazione ufficiale arrivata dalla Città di Vaughan.

Deputy Mayor Linda Jackson Regional Councillor Mario Ferri Natalie McBoyle, Executive Advisor to the Deputy Mayor Michael Genova, Chief, Communications and Economic Development Raphael Costa, Director, Economic Development