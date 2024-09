Sora – Il sindaco Di Stefano:” la citta’ riavra’ il suo cinema”

Il consiglio comunale del città di Sora ha approvato, oggi, l’iter per l’acquisto del “Super Cinema” al fine di avviare un progetto relativo alla realizzare di un nuovo cinema-teatro da rimettere a disposizione della cittadinanza.Durante il suo intervento, il Sindaco Luca Di Stefano, oltre a spiegare le tappe fondamentali relative al percorso avviato, ha presentato il progetto della nuova struttura che sorgerà proprio nei locali della dismessa sala di proiezione. La somma destinata all’acquisto del Supercinema è di 300.000 euro.“Questa iniziativa non è solo un progetto culturale; – ha detto il primo cittadino – rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della nostra identità e della nostra vita comunitaria. Il super cinema ha rappresentato per tanti un luogo di ritrovo, di svago e di emozioni. Oggi, abbiamo l’opportunità di ridare vita a questo spazio, trasformandolo in un centro culturale che possa accogliere eventi, spettacoli, proiezioni cinematografiche e tanto altro”.“La creazione di un nuovo Cinema-Teatro a Sora- ha detto ancora il Sindaco Di Stefano – offrirà non solo un nuovo spazio per la cultura e l’arte, ma contribuirà anche a promuovere il turismo locale, attirando visitatori e appassionati dai territori e regioni limitrofi. Inoltre, sarà un’opportunità per i nostri giovani artisti e talenti locali di esibirsi e farsi conoscere, creando un ponte tra le generazioni e favorendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini.Sora è una città che ha dato i natali a personaggi illustri come il grande Vittorio De Sica, un maestro del cinema e un’icona della cultura italiana. La sua eredità, fatta di opere straordinarie e di un amore incondizionato per il cinema, ci ricorda che una città con tali radici culturali non può permettersi di rimanere senza un luogo dedicato all’arte cinematografica. Un cinema-teatro non è solo un edificio; è un simbolo di creatività, espressione e storia. Dobbiamo onorare il passato e costruire un futuro che rifletta l’importanza della cultura nella nostra comunità”.“Un investimento sulla cultura – ha concluso Luca Di Stefano – è un quindi un investimento nel futuro. Siamo convinti che un Cinema Teatro non solo riporterà a Sora un luogo di intrattenimento, ma contribuirà a rendere la nostra città sempre più un punto di riferimento per la formazione, la crescita e l’aggregazione sociale”.

