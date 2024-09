Fondazione Gemelli, Rocca: “Felicitazioni a Daniele Franco per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione

«Desidero esprimere le più vive felicitazioni per la nomina di Daniele Franco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Un doveroso ringraziamento va all’avvocato Carlo Fratta Pasini per il lavoro svolto in questi anni. Sono certo che la grande esperienza di Daniele Franco, già ragioniere generale dello Stato, direttore generale della Banca d’Italia e ministro dell’Economia nel Governo guidato da Mario Draghi, unitamente all’intero Consiglio d’Amministrazione, sapranno garantire l’eccellenza clinica e scientifica della Fondazione».Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

