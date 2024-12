Sora dice NO ai botti di Capodanno. Il sindaco Di Stefano emette l’ordinanza

Il sindaco di Sora Luca Di Stefano ha emesso una ordinanza che vieta nel territorio della città volsca l’uso dei botti a Capodanno. Di seguito riportiamo per intero l’intera nota pubblicata sulla pagina fb del sindaco.

“Festeggiare la fine dell’anno vecchio e l’arrivo di quello nuovo è un momento speciale per tutti, e proprio per questo è bene affrontare queste giornate nel massimo del rispetto di tutti.

Sia cittadini che bambini piccoli e amici a quattro zampe.

E’ una vera festa quando sono tutti tutelati.

E’ anche per questo che quest’anno ho deciso di vietare l’uso dei prodotti pirotecnici nel territorio comunale.

L’uso di petardi, mortaretti, botti e prodotti pirotecnici, durante le festività tra Capodanno e la Befana ogni anno è causa di infortuni causati da imprudenza o imperizia.

Oltre ai rischi per l’incolumità personale, tali pratiche determinano danni economici, senza considerare che vi sono conseguenze molto negative per gli animali, ai quali i forti rumori creano forte stress, disorientamento e spavento con il rischio di smarrimento, ferimento o morte.

Invito i cittadini a scegliere modalità di festeggiamento rispettose e sicure, evitando comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità propria e altrui, così come la tranquillità degli animali domestici e selvatici.”

