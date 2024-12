Pescasseroli dice NO ai botti di Capodanno, un atto di rispetto per persone e animali

Pescasseroli – Il Capodanno rappresenta un momento di festa e allegria per milioni di persone, ma purtroppo, per molti animali, sia domestici che selvatici, è un periodo di terrore e sofferenza.

Secondo l’Ordine Nazionale dei Veterinari, circa 5000 animali perdono la vita ogni anno a causa dei botti di Capodanno, mentre molti altri subiscono danni fisici o psicologici irreparabili, spaventati dai forti rumori e dai flash luminosi dei fuochi d’artificio.

Il Comune di Pescasseroli, sensibile a queste problematiche, ha rinnovato il proprio impegno per proteggere gli animali e garantire una festa sicura per tutti, anche per gli esseri umani. Con una specifica ordinanza, l’amministrazione comunale ha vietato l’uso di fuochi d’artificio e petardi nel territorio del comune.

Il divieto non è solo una misura di tutela per gli animali, ma anche un modo per evitare i pericoli legati all’uso di esplosivi, che spesso causano incidenti anche tra le persone, con danni fisici, ustioni o traumi. L’invito del Comune di Pescasseroli è chiaro: “Festeggiamo il nuovo anno 2025 in maniera alternativa, luminosa ed altrettanto festosa, senza ricorrere ai botti”.

L’ordinanza, che resta in vigore anche per il Capodanno 2025, invita quindi a riflettere sulla vera essenza delle feste: stare insieme, condividere momenti di felicità e allegria, ma farlo in un modo che non infligga sofferenza a chi ci sta accanto.

Fonte terremarsicane.it – Foto web