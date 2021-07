Sora, Benedetto De Vittoris: “Mi candido al Consiglio Comunale a sostegno di Valeria Di Folco”

Nella giornata di lunedì 12 luglio Valeria Di Folco, con una lettera aperta ai sorani, ha ufficialmente presentato la sua candidatura a Sindaco per il M5S. Personalmente conosco Valeria da anni, abbiamo condiviso assieme tantissimi momenti di attivismo civico, a partire dall’esperienza delle elezioni amministrative del 2016 a sostegno della candidatura a Sindaco di Fabrizio Pintori.

Eravamo non solo una lista elettorale, ma un gruppo di amici ed attivisti che oggi, dopo aver maturato un’esperienza amministrativa quinquennale, si ripresenta compatto e pronto a sostenere un’altra candidatura, quella per l’appunto, di Valeria.

“Prendiamoci cura della nostra Sora”: ciò che agli occhi di alcuni può sembrare soltanto uno slogan è invece per noi del M5S un invito rivolto sia alla politica locale ma anche a tutti i cittadini a farsi carico non solo dei problemi di decoro e manutenzione degli spazi pubblici,ma un invito a contribuire attivamente ad un progetto lungimirante, concreto e basato sulla pluriennale attività politica che abbiamo svolto nell’ultimo decennio e che vede oggi Valeria Di Folco in prima linea come candidata a Sindaco. Siamo fuori dalla logica pressappochista e scevra di contenuti a cui la politica locale ci ha abituato negli ultimi anni.

Nella sua lettera Valeria scrive: “So bene che il Comune non ha le risposte ad ogni problema del cittadino, ma sono certa che si possa lavorare soprattutto per accrescere il senso di comunità tra tutti i sorani e fare in modo che ogni persona rivolgendosi al Comune possa trovare sempre attenzione e comprensione”

Faccio mio questo auspicio e con la mia candidatura intendo contribuire ad un’idea di Città che metta al centro il più totale interesse dei sorani. Mi presento, sono Benedetto De Vittoris, ho 23 anni, abito nel quartiere Pontrinio, e sono laureando specialistico in Scienze Politiche presso la LUISS Guido Carli di Roma. Nel ringraziare il gruppo del M5S di cui faccio parte da quasi sette anni, ho deciso di mettermi al servizio dei sorani, presentando la mia candidatura al Consiglio comunale a sostegno di Valeria Di Folco.

Prediamoci cura della nostra Sora!

Comunicato stampa a firma di Benedetto De Vittoris