Sociale, Rocca: “Doveroso sostenere i 25 mila Caregiver del Lazio, dalla Regione 15 mln di euro”

«Inaugurare la Prima Giornata del Caregiver è stata un’emozione forte, intensa. Ringrazio l’assessore Massimiliano Maselli e la sua Direzione per la passione e la dedizione che dedicano ai più fragili.La nostra missione è quella di cancellare, una volta per tutte, l’immagine di una Pubblica Amministrazione nemica. Il senso del nostro impegno per l’inclusione è di prenderci cura di quanti, ogni giorno, sacrificano sè stessi per gli altri. Era doveroso sostenere i 25 mila caregiver del Lazio: penso alle donne impegnate a conciliare studio e lavoro con l’assistenza ai loro familiari, ai genitori di figli diversamente abili, a quanti hanno la responsabilità di un anziano. Per tutti loro abbiamo stanziato, nel triennio 2024-2026, 15 milioni di euro.La capacità di ascolto è stato sempre il faro e la cifra della mia vita. Una caratteristica che ritrovo nell’Assessore Maselli. Insieme, continueremo a portare avanti un lavoro che non finisce con l’approvazione della Legge sul caregiver, ma inizia oggi e continuerà nei prossimi anni.».Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=536797579287819&id=100088727453600&mibextid=WC7FNe&rdid=3eKl5Y3jBq4UdV8L

COMUNICATO STAMPA