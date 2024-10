ZLS Regione Lazio, Sacco: “Chiediamo audizione alla Commisssione Sviluppo Economico”

“L’esclusione di alcuni territori dalla Zona Logistica Semplificata appena deliberata dalla Regione Lazio rischia di compromettere i già precari equilibri produttivi che su queste zone insistono”.

Lo dichiara in una nota il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: “Il provvedimento della ZLS è di per sé positivo ed è una risposta importante alla crisi economica e alla scarsa attrattivita di alcune zone del Lazio Ma va estesa oltre il perimetro stabilito nella delibera, in particolare per quelle aree cuscinetto e limitrofe alla Zes del Mezzogiorno, che rischiano la desertificazione delle imprese”.

“Una necessità – argomenta Sacco – vitale soprattutto per Roccasecca dove sono presenti due multinazionali e c’è una vertenza in corso che riguarda duecentocinquanta lavoratori tra Roccasecca e il circondario. Escludere dunque questa area vuol dire mettere a rischio anche il buon esito della vertenza Saxa Gres e creare imbarazzo con la governance di AGC. Per tutti questi motivi – conclude il sindaco di Roccasecca – chiediamo un’audizione presso la Commisssione Sviluppo Economico della Regione Lazio così da rappresentare le necessità e le urgenze evidenziate che, se non tenute in debito conto, rischiano di generare un effetto domino e far collassare un intero comparto produttivo, con riflessi negativi soprattutto sull’occupazione e sulle famiglie”.

COMUNICATO STAMPA

