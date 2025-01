SICUREZZA, REGIMENTI: «ZONE A VIGILANZA RAFFORZATA SIANO DURATURE E IN TUTTA ROMA»

«Le zone di vigilanza rafforzata su Roma annunciate oggi dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza della Capitale vanno sicuramente nella direzione auspicata per una città più sicura e più in grado di rispondere alle accresciute esigenze di sicurezza che l’afflusso dei pellegrini per il Giubileo sta comportando. Ringrazio il Governo, Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini per il grande lavoro che stanno portando avanti a garanzia di tutti i cittadini perché sicurezza vuol dire libertà, qualità della vita e diritti».

Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università.

«Il mio auspicio è che la soluzione adottata possa divenire strutturale, vada oltre l’orizzonte temporale del Giubileo e possa coinvolgere, oltre all’Esquilino e la zona della Stazione Tuscolana, anche i punti nevralgici delle periferie. La Regione Lazio è già in campo per lavorare sulla sicurezza integrata e il recupero delle aree degradate ed è pronta a collaborare con la Prefettura per offrire il proprio contributo alla sicurezza della Capitale agevolando il lavoro delle forze dell’Ordine. Oggi c’è una nuova consapevolezza sul tema della sicurezza: la lotta all’illegalità, alle occupazioni abusive, al traffico di stupefacenti, ai reati predatori deve diventare una priorità e non ci devono essere preclusioni verso strumenti nuovi, come l’individuazione di aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali, che possono essere utili a raggiungere l’obiettivo» conclude l’assessore Regimenti.