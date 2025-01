Cisterna di Latina, illuminazione pubblica e semafori: gestione affidata alla società Enel X

L’amministrazione comunale di Cisterna ha sottoscritto una convenzione con la quale ha formalizzato l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione integrata della illuminazione pubblica attualmente costituita da 4.190 punti luce e da 217 quadri elettrici di comando, oltre a 10 impianti semaforici. L’avvio del servizio da parte della società Enel X di Enel Sole è della durata di 9 anni a partire dal 1 gennaio 2025.

Da tale data quindi la responsabilità per gli impianti in questione è del nuovo gestore che ha messo a disposizione degli utenti il Numero Verde telefonico del Contact center Enel Sole 800.901.050, numero che è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per i seguenti servizi: segnalazioni lampade guaste; segnalazioni di situazioni di pericolo; richieste di informazioni o reclami.

In riferimento alla Convenzione sono stati definiti anche i tempi di intervento da rispettare da parte del soggetto gestore per l’esecuzione degli interventi di ripristino e la risoluzione dei guasti:

pronto intervento (codice rosso): 1 ora dal momento della segnalazione. Si tratta di situazioni che possono mettere a rischio l’incolumità delle persone e si attribuisce alle richieste di intervento per le situazioni di imminente pericolo che richiedono l’attivazione del pronto intervento;

ripristino guasto con strada al buio (codice giallo): 24 ore dal momento della segnalazione quando ci sono situazioni che comportano gravi interruzioni del servizio (tre o più lampade contigue non funzionanti) ma non comportano rischio di incolumità per le persone;

ripristino guasto punto luce isolato (codice verde): 48 ore dal momento della segnalazione per guasti su punti luminosi consecutivi, linee o su quadri di alimentazione che comportino lo spegnimento di meno di 3 centri luminosi.

Oltre l’ordinaria conduzione e manutenzione degli impianti e la fornitura di energia “verde”, Enel X, attraverso la controllata Enel Sole, effettuerà anche una serie di interventi, a suo carico, i cui lavori verranno effettuati entro il 2025, per quanto riguarda l’efficientamento energetico del parco illuminotecnico del Comune, ed entro il 2034 per quanto riguarda, invece, i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento normativi degli impianti.

La società affidataria provvederà a proprio carico alla predisposizione del progetto esecutivo per rendere cantierabili le opere, sotto la supervisione del Servizio Progettazioni e Lavori pubblici e del Responsabile Unico del progetto Arch. Paolo Valeri, che si avvarrà anche del supporto del Polo per la Mobilità Sostenibile dell’Università Sapienza di Roma, sede di Cisterna di Latina.

L’importo complessivo degli investimenti sul territorio è di 3,3 milioni di euro e comprende, oltre alla sostituzione di vecchie armature con altrettante a Led di ultima generazione, la sostituzione di quadri elettrici di comando e sostegni obsoleti. Si procederà, infine a sostituire anche le linee elettriche di derivazione dell’esistente impianto. Tutti questi interventi porteranno ad un risparmio energetico.

«L’obiettivo è quello di assicurare un servizio di illuminazione pubblica più efficiente e che produca un risparmio energetico – dichiarano gli assessori Marco Capuzzo e Andrea Santilli –. I cittadini potranno utilizzare, oltre al numero verde, l’app Enel X YoUrban per segnalare tramite smartphone i guasti sugli impianti di illuminazione, tutti georeferenziati. Il servizio sarà gratuito negli app store sia per Android che iOS. Per l’Amministrazione sarà disponibile il portale YoUrban, che verificherà lo stato di avanzamento degli interventi di gestione dei guasti segnalati». – Foto archivio

Correlati