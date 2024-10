Settimana della sicurezza, Quadrini partecipa all’iniziativa “la sicurezza è un gioco di squadra” presso la ASL di Frosinone

Ieri, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato con entusiasmo all’inaugurazione della Settimana della Sicurezza, un’iniziativa promossa dalla ASL di Frosinone, intitolata “La sicurezza è un gioco di squadra”. L’evento si è svolto presso il teatro della ASL ed è rivolto a studenti delle scuole superiori e universitari della provincia.

Durante la manifestazione, Quadrini, dopo aver portato il saluto del Presidente Luca Di Stefano, ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura della sicurezza tra i giovani, elemento fondamentale per costruire una comunità più consapevole e responsabile. “Oggi più che mai, è essenziale che le nuove generazioni comprendano il valore della sicurezza, non solo come concetto astratto, ma come impegno collettivo. La sicurezza è davvero un gioco di squadra, e ogni membro della comunità ha un ruolo fondamentale da svolgere”, ha dichiarato.

Il Presidente ha inoltre elogiato l’operato della ASL di Frosinone, e ringraziato tutte le forze coinvolte che ogni giorno garantisco o la prevenzione, ASL, Inail evidenziando l’importanza delle attività formative proposte: “Voglio esprimere il mio profondo apprezzamento per il lavoro svolto dalla ASL. Grazie alle loro iniziative, stiamo offrendo ai giovani strumenti preziosi per affrontare le sfide quotidiane con maggiore consapevolezza e responsabilità”.

La Settimana della Sicurezza prevede una serie di eventi e laboratori pratici, mirati a fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per gestire situazioni di emergenza e per promuovere comportamenti sicuri nella vita quotidiana.

Il Presidente ha concluso il suo intervento invitando tutti gli studenti a partecipare attivamente alle attività: “Insieme, possiamo costruire un futuro più sicuro. La vostra partecipazione è fondamentale per creare una cultura della sicurezza condivisa”.

