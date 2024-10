Roccasecca, manutenzione straordinaria e interventi funzionali per riqualificare la stazione ferroviaria

I tecnici di Rfi in sopralluogo allo scalo, insieme al sindaco Sacco e all’assessore Cerrone, illustrano i progetti e gli interventi da realizzare.

Il sindaco Sacco: “Grazie al personale di Rfi per aver accolto la nostra richiesta. Massima collaborazione per migliorare una stazione storica e importante come la nostra”.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, accompagnati dal sindaco Giuseppe Sacco e dall’assessore ai trasporti Ivan Cerrone, hanno effettuato un sopralluogo presso la stazione ferroviaria di Roccasecca per fare il punto sugli interventi da realizzare per migliorare la fruibilità dell’importante scalo della linea Roma-Cassino-Napoli.

“Voglio ringraziare il personale della Rete ferroviaria per aver accolto la nostra richiesta – ha detto il sindaco di Roccasecca – avevamo inoltrato una richiesta formale alla società, dalla quale è scaturito questo sopralluogo”.

Durante il sopralluogo gli amministratori comunali hanno evidenziato diverse criticità presenti a Roccasecca, sollecitando un pronto e risolutivo intervento.

I tecnici di Rfi hanno comunicato che è previsto un importante progetto di rilancio della stazione di Roccasecca.

A brevissimo inizieranno i primi lavori di manutenzione per la pulizia e il decoro.

Più consistenti saranno gli interventi nel corso del 2025 e riguarderanno il sottopasso, la sala d’attesa, nuovi bagni a servizio dell’utenza, nuovi arredi, illuminazione e segnaletica.

In una successiva fase, nell’ambito del programma di interventi denominato “Piano Integrato Stazioni”, si avvierà la progettazione di interventi volti a favorire attrattività e vivibilità degli spazi di stazione, a potenziare lo scambio modale di trasporto, ed a migliorare l’accessibilità con adeguamento agli standard europei STI per persone a ridotta mobilità.

“Sicuramente una buona notizia – ha concluso Sacco – noi continueremo a sollecitare chi di dovere e a collaborare, affinché Roccasecca ritorni ad avere una stazione ferroviaria come merita uno scalo storico e importante come il nostro. La stazione ferroviaria di Roccasecca è uno snodo fondamentale per un ampio comprensorio e necessità di miglioramenti funzionali, anche rispetto all’utilizzo in termini di accessibilità per i disabili, di maggiori servizi e più attenzione alla sicurezza. Tutte esigenze che il progetto presentato dai tecnici di Rfi soddisfa in pieno”.

