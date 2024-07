San Felice Circeo, a Montenero è sempre più Summer Village

Il Montenero Summer Village di San Felice Circeo si prepara ad entrare nel vivo. A spiegare l’iniziativa che si svolge nell’area La Torre è il sindaco Monia Di Cosimo. Dopo quasi un mese di eventi, la realtà nata su esplicito intento dell’Amministrazione Comunale per valorizzare e festeggiare la ricorrenza dei 90 anni dalla fondazione di Borgo Montenero, da questo week end e per tutti il mese di Agosto, il villaggio del divertimento costruito nell’area La Torre si prepara a diventare il centro dell’estate dell’intero litorale pontino e di tutta la riviera di Ulisse grazie ad un calendario di appuntamenti fitto e attrazioni per tutte le età, aperto dalle 18 all’1.00. È il sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo a spiegare: Il Montenero Summer Village vuole arricchire l’offerta che San Felice propone ai turisti. Si tratta di un villaggio estivo che apre ogni sera fino al 1 settembre e che regala ai turisti presenti da noi così come ai residenti ma anche a chi decide di raggiungerci da fuori di vivere delle serate spensierate con attrazioni per tutte le età e per tutti i gusti. Presso l’area la Trre ci sono infatti aree giochi dedicate ai bambini così come stand gastronomici con food e beverage per tutti i palati e poi spettacoli a iosa e musica per tutti i gusti. Si spacia dal rock al pop, dalla dance alla musica cantautorale senza tralasciare il liscio. L’ingresso e la fruizione degli spettacoli è gratuita grazie allo sforzo dell’Amministrazione, alla sinergia con le associazioni e all’organizzazione di You Event”. Proprio You Event ha allestito un palinsesto di appuntamenti ricchissimo che riempie questo week end con il rock fino al 28 luglio e poi riprendere dal 1 al 4 agosto e poi dall’8 al 15 ininterrottamente fino alla grande festa di Ferragosto dedicata agli anni ‘90. Gran finale dal 23 agosto al 1 settembre dedicato ai grandi cantautori italiani. Il tutto con le esibizioni live gratuite delle Tribute band tra le più apprezzate a livello nazionale. Tutti i dettagli sugli spettacoli e i servizi attivi nell’area La Torre sono disponibili sul sito www.montenerosummervillage.it

