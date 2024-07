Veroli – “Fasti Verolani”, Papetti: “Per i residenti nel centro storico parcheggio e ingresso devono essere gratuiti”

“In occasione della manifestazione dei “Fasti Verolani 2024”, che si svolgerà nei giorni 31 luglio – 1,2,3 e 4 agosto, il Comune di Veroli ha pubblicato l’Avviso pubblico rivolto ai cittadini verolani residenti nel centro storico di poter godere della disponibilità del parcheggio multipiano. In merito, mi sento di dissentire – ha dichiarato il consigliere comunale Cristiano Papetti – rispetto alla scelta del Comune di Veroli di mettere a disposizione dei cittadini del centro storico i posteggi del parcheggio multipiano, sino ad esaurimento, ma solo dietro la corresponsione della somma – sebbene minima – di euro 18,00.

I cittadini del centro storico devono essere – in questa particolare situazione essendo impossibilitati a parcheggiare nelle piazze e nelle strade dove si svolgerà la manifestazione dei “Fasti Verolani” – in maggior misura tutelati garantendo loro il posteggio della propria autovettura ma senza pagare alcunché!

E’ palese il loro disagio e sebbene il Comune di Veroli lo riconosca espressamente proprio nel corpo dell’Avviso pubblico (“VISTA l’esigenza di garantire ai residenti del centro storico interessati dallo svolgimento e dall’organizzazione della manifestazione di poter parcheggiare in prossimità della propria abitazione e/o esercizio commerciale di riferimento in quanto impossibilitati alla sosta prolungata nelle piazze e strade occupate per la citata manifestazione;”) ciò appare ancora più inconcepibile. Se l’intento del Comune è quello di ristorare il disagio dei cittadini del centro storico, allora agli stessi va riconosciuta la giusta tutela e dunque il posteggio gratuito.

Allo stesso tempo – ha proseguito Papetti – ritengo assolutamente opportuno e doveroso che tutti i cittadini del centro storico – e non solo quelli che risiedono all’interno della zona delimitata dai varchi – debbano avere, per ragioni di ordine pratico, accesso libero e senza pagamento del biglietto.

Quindi – conclude il consigliere comunale – per i cittadini residenti nel centro storico appare doveroso riconoscere loro sia la gratuità del parcheggio presso il Multipiano sia per l’ingresso ai varchi.

Il Comune di Veroli ha ancora qualche giorno a disposizione per intervenire a maggiore tutela dei cittadini di Veroli centro con risposte concrete come quelle appena suggerite”.

COMUNICATO STAMPA

