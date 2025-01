Sabato a Frosinone “Il teatro dei piccoli”

Torna a Frosinone al Teatro Vittoria “Il teatro dei piccoli”, storica rassegna totalmente dedicata alle famiglie e alle nuove generazioni, ormai arrivata alla nona edizione, organizzata dalla compagnia Errare persona. Grazie alla collaborazione del Comune di Frosinone, e in particolare del sindaco Riccardo Mastrangeli e degli assessori Rossella Testa (centro storico) e Simona Geralico (cultura), la rassegna vede la partecipazione di importanti compagnie di teatro ragazzi provenienti da tutta Italia e inserite all’ interno del circuito nazionale di teatro ragazzi chiamato Utopia. Grandi classici per l’infanzia si alterneranno anche con sperimentazioni di nuovi linguaggi, adatti a tutto il pubblico. Direzione artistica di Damiana Leone.

Il secondo dei tre spettacoli in cartellone si terrà sabato 1° febbraio: alle 17.30 la compagnia Matuta Teatro presenterà “Il piccolo principe” (dai 4 anni in su), dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Di e con Julia Borretti e Titta Ceccano; musica dal vivo Roberto Caetani; costumi e oggetti di scena Laura Giusti; regia Matutateatro.

Antoine de Saint-Exupéry è stato un aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomini. Qualche mese dopo l’apparizione del suo capolavoro, scomparve in aereo sul Mar Mediterraneo. Il suo corpo non fu mai trovato, come curiosamente accade a quello del giovane protagonista della sua storia. Un’analogia, questa, che non può non rimandare al significato profondo del romanzo. Chi è infatti il ​​piccolo principe, il bambino che all’improvviso nel deserto, si presenta al narratore-aviatore, costringendolo a rivedere le priorità del suo agire, se non l’altra parte di Saint-Exupéry, e per esteso l’altra parte di noi tutti? Quella della nostra infanzia che se non siamo bravi e fortunati, rischiamo di dimenticare, come di solito accade ai grandi. Un classico della Compagnia Matutateatro che da tanti anni nutre l’immaginario di diverse generazioni di bambini. Due soli attori e un musicista alle prese con tutti i personaggi di una storia che non smette di commuovere bambini, adulti e ragazzi. Uno spettacolo che affronta tematiche universali con la leggerezza di un racconto per l’infanzia. La rassegna si concluderà domenica 9 marzo sempre alle 17.30 con la compagnia Settimo Cielo che porterà in scena “Il cavaliere sulla luna” (dai 5 anni in su). Ingresso 7euro; fino a 3 anni gratis. Info e prenotazioni: officinacasadarte@gmail.com, 392-1494568. Apertura biglietteria del Vittoria dalle 16.30.