“Carnevale Cisternese 2025”, gli appuntamenti con i carri

A Cisterna fervono i preparativi per l’organizzazione degli eventi del Carnevale. Nell’odierna riunione la Giunta ha approvato la delibera con la quale dispone la programmazione nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 4 marzo prossimi nell’ambito del “Carnevale Cisternese 2025”.

In collaborazione con l’associazione “Amici in festa”, che ha presentato la sua proposta, l’amministrazione ha predisposto un calendario di massima dei principali eventi.

Tra questi figurano in particolare domenica 16 febbraio e martedì 4 marzo a partire dalle ore 14.30 le tradizionali sfilate dei carri allegorici per le strade e le piazze del territorio comunale. Si tratta di momenti di partecipazione e inclusione sociale che danno vita a occasioni di svago e di aggregazione per tutti i cittadini, con una particolare attenzione per le famiglie, le persone anziane e soprattutto i bambini, veri protagonisti di questa festa.

L’organizzazione di questo calendario nasce dalla necessità di promuovere iniziative che favoriscono la collaborazione tra le associazioni culturali, le scuole, i gruppi di volontariato ei commercianti locali, in modo da realizzare un Carnevale ricco di eventi e di attività, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e salute pubblica. Quello che andrà in scena sarà dunque il prodotto della collaborazione tra amministrazione comunale e soggetti che da tempo contribuiranno sul territorio fornendo il loro contributo in occasione di alcuni importanti eventi.

Il programma nei prossimi giorni si arricchirà di ulteriori appuntamenti destinati a grandi e piccoli per celebrare questa festa “ in modo inclusivo, accessibile e rispettoso delle tradizioni locali”.