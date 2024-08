Roccasecca – L’Effe String Quartet infiamma la piazza del Festival Gazzelloni 2024

Un quartetto tutto al femminile per la terza serata della rassegna dedicata al Flauto d’oro.

Il sindaco Sacco: “Complimenti alla direzione artistica per la scelta: concerto emozionante”.

Chianta e Iannotta: “Una serata così ripaga del lavoro che inizia quasi un anno prima”.

Hanno sorpreso e incantato il pubblico di piazza Risorgimento con un assortito repertorio musicale che ha spaziato su diversi generi, dal classico al moderno. E alla fine è stata standing ovation.

Successo per la terza serata del Festival Internazionale Severino Gazzelloni nella piazza di Roccasecca Scalo.

Un quartetto d’archi tutto al femminile, gli Effe String Quartet, ha rapito gli sguardi e catturato l’attenzione di tutti i presenti, che hanno accompagnato la performance con scroscianti applausi.

Alla fine tutti in piedi ad omaggiare le artiste per una delle serate più emozionanti della rassegna 2024 dedicata al Flauto d’oro.

“Voglio complimentarmi con la direzione artistica per la scelta di questo quartetto – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – è stata veramente un’emozione fantastica. Bravissime le ragazze del quartetto Effe String Quartet. E grazie a tutte le istituzioni e ai soggetti privati che anche quest’anno ci sono vicini per l’organizzazione del Festival”.

“Uno spettacolo così – hanno aggiunto l’assessore Valentina Chianta e il direttore artistico della rassegna Giuseppina Iannotta – ripaga dei grandi sforzi fatti per allestire una rassegna come il Festival, il cui lavoro di organizzazione inizia già a novembre. Vogliamo veramente ringraziare gli Effe String Quartet perché hanno letteralmente fatto innamorare piazza Risorgimento. Un concerto di donne che rilancia un messaggio di attenzione e di rispetto che va oltre la musica”.

Prossimo appuntamento del Festival Gazzelloni: sabato 31 agosto, ore 21, nel chiostro del convento di San Francesco. Omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte, con l’opera in atto unico, “Suor Angelica” portata in scena dal Coro Internazionale della Campania diretto dal maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi.

COMUNICATO STAMPA