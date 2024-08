Sora – Servizio straordinario di controllo del territorio

Un weekend di controlli sulla “movida” e presidi sulle strade da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Sora, quello appena trascorso. Controlli predisposti e previsti anche per i prossimi giorni, per assicurare che queste giornate di festa si svolgano con serenità. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica scorsa è stato ingente l’impiego di donne e uomini dell’Arma per la vigilanza sui luoghi di ritrovo dei giovani soprattutto nei centri abitati. Sora (FR), Isola del Liri (FR), Monte San Giovanni Campano (FR) e San Donato Val di Comino (FR), solo alcuni dei comuni in cui i Carabinieri hanno incrementato la loro presenza per garantire che i momenti di aggregazione, favoriti dalle numerose manifestazioni previste dai singoli Comuni, si svolgessero in sicurezza e senza arrecare problematiche o disturbo alle comunità cittadine.

Impiegate, con propri uomini e mezzi, tutte le Stazioni della Compagnia con il coordinamento del Nucleo Operativo e Radiomobile della Caserma di Via Barea.

All’esito di specifici servizi , complessivamente, sono stati controllati 119 veicoli ed identificate nei vari contesti 231 persone. Grazie alla collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina, intervenuti a supporto dell’Arma territoriale di Sora, sono stati effettuati controlli igienico sanitari in cinque attività di somministrazione di alimenti e bevande, due su Sora e tre su Isola del Liri. In due di quest’ultime sono state rilevate irregolarità e contestate le relative sanzioni. In particolare, in un Bar del centro trovate al lavoro due persone per le quali sono state evidenziate delle mancate “informazioni” previste dalla normativa, al momento solo formali essendo in corso ancora le verifiche, mentre in una rivendita di alimentari sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni prodotti commerciali scaduti di validità. L’ammontare delle sanzioni elevate, attualmente, è di 10.500 €uro.

Nel corso dei controlli effettuati sia alla circolazione stradale che sulle persone presenti in strada e nelle piazze, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 45enne sorano, sorpreso a Sora con mezzo grammo di “cocaina” dichiarata poi per uso personale. Ad Isola del Liri un 19enne, anch’egli di Sora, trovato in auto con una mazza da baseball di metallo, tenuta accanto al sedile lato guida, sequestrata, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Ad Alvito, durante i controlli nel centro abitato, un pregiudicato del circondario di 39 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, grazie alle segnalazioni dei cittadini è stato bloccato e controllato mentre si aggirava per le vie del centro storico senza fornire alcuna indicazione del motivo della sua presenza. Per lui è scattata la proposta per il Foglio di Via Obbligatorio da Alvito con divieto di farvi ritorno per anni 3.

Ad Isola del Liri, durante un posto di blocco rinforzato, controllata una Fiat Panda con alla guida un 20enne di Sora, già gravato da precedenti di polizia. Era senza patente di guida, con assicurazione e revisione scaduta ed un tasso alcolemico superiore a 2 g/l. Auto sequestrata e per lui scatterà la denuncia alla Procura della Repubblica e la segnalazione alla Prefettura di Frosinone.

A Casalvieri (FR), in Valle di Comino, nel corso dei servizi i Carabinieri hanno denunciato un 40enne di origini straniere, affidato ai servizi sociali, che non è stato trovato a casa violando le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Inoltre, durante un posto di blocco, una persona del circondario è stata sorpresa alla guida dell’auto avendo con se degli oggetti idonei “ad offendere”, così li definisce la norma per la loro possibilità di procurare lesioni, senza giustificazione, e pertanto denunciato anch’egli alla Procura di Cassino..

Le attività di prevenzione continueranno anche nelle prossime settimane, nell’ambito di un piano di controllo straordinario del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone. Massimo è l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Sora per il contrasto di ogni forma di illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della popolazione.

COMUNICATO STAMPA